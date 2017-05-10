Продажи внедорожника DW Hower H3 стартуют в России

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Москва, 10 мая. Компания «Чайна автомаркет» объявила о старте продаж кроссоверов DW Hower H3, которые собирают на ставропольском предприятии, используя поставляемые из Китая автомобильные комплекты.

Стать владельцем китайского внедорожника можно будет уже в конце этого месяца. Стоимость авто в комплектации Comfort составляет 1,23 млн рублей.

Под капотом Hower H3 находится 2-литровый мотор мощностью 149 лошадиных сил. Известно, что джип оборудован системой экстренного торможения, системой контроля давления в шинах, автоматической системой отключения подачи топлива при ДТП, а также обязательной для иностранных авто системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

Сообщается, что «Чайна автомаркет» намерена открыть 60 дилерских центров к окончанию текущего года. Представители компании ожидают, что смогут реализовать 6 тыс. авто в 2017 году.