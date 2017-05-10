Народный артист Владимир Богин скончался в Москве

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Москва, 10 мая. Ушел из жизни на 71 году народный артист Владимир Богин, который более четырех десятилетий проработал в Малом театре.

Один из старейшин московского Малого театра народный артист Владимир Богин скончался на 71 году жизни. Об этом сообщается на сайте театра. Актер известен своими работами в кинолентах «Таланты и поклонники», «Отцы и дети», «Хождение по мукам», а также игрой в театральных постановках.

Коллектив Малого театра выразил глубокие соболезнования родным и близким Богина. Самой яркой ролью Богина была роль Евгения Базарова из тургеневских «Отцов и детей» в фильме, который появился на экранах в 1984 году.​