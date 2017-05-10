Похитители трехлетнего ребенка из Ростовской области могли убить приемного сына
Морозовск, 10 мая. Следователи полагают, что похитившая трехлетнего мальчика семейная пара из Волгоградской области могла убить приемного сына. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
7 мая в городе Морозовске Ростовской области злоумышленники распылили в лицо бабушке ребенка газ из баллончика и похитили малыша. Подозреваемых задержали в Чернышковском районе Волгоградской области. Ими оказались муж и жена, воспитывающие четырех приемных детей и одного родного.
Однако выяснилось, что в сентябре прошлого года один из приемных детей пропал — в последний раз его якобы видели играющим в песочнице. Опекуны при этом не стали обращаться в полицию и продолжали получать причитающиеся за ребенка выплаты. Поскольку у следователей возникло подозрение, что супруги могли расправиться с несовершеннолетним, было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».