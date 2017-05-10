Похитители трехлетнего ребенка из Ростовской области могли убить приемного сына

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Морозовск, 10 мая. Следователи полагают, что похитившая трехлетнего мальчика семейная пара из Волгоградской области могла убить приемного сына. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

7 мая в городе Морозовске Ростовской области злоумышленники распылили в лицо бабушке ребенка газ из баллончика и похитили малыша. Подозреваемых задержали в Чернышковском районе Волгоградской области. Ими оказались муж и жена, воспитывающие четырех приемных детей и одного родного.

Однако выяснилось, что в сентябре прошлого года один из приемных детей пропал — в последний раз его якобы видели играющим в песочнице. Опекуны при этом не стали обращаться в полицию и продолжали получать причитающиеся за ребенка выплаты. Поскольку у следователей возникло подозрение, что супруги могли расправиться с несовершеннолетним, было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».