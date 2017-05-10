Сирия: авиаудар коалиции в Ракке унес не менее 11 жизней

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Дамаск, 10 мая. 11 мирных жителей, среди которых четверо детей, погибли от авиадуара международной коалиции под руководством США под сирийской Раккой.

Удар был нанесен по деревне аль-Салихия прошедшей ночью. Населенный пункт расположен севернее города Ракка.

Как сообщили источники в Сирийской обсерватории по правам человека, в результате атаки коалиции погибли не менее 11 человек, среди которых 4 — дети. Подробности уточняются.

Ранее стало известно, что два подростка погибли при атаке боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»* в деревне под сирийским городом Табка.

* Организация запрещена на территории РФ.