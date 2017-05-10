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Новости Сирии
Сирия: авиаудар коалиции в Ракке унес не менее 11 жизней

Сирия: авиаудар коалиции в Ракке унес не менее 11 жизней

16:07  10 Мая 2017
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Сирия: авиаудар коалиции в Ракке унес не менее 11 жизней

Дамаск, 10 мая. 11 мирных жителей, среди которых четверо детей, погибли от авиадуара международной коалиции под руководством США под сирийской Раккой.

Удар был нанесен по деревне аль-Салихия прошедшей ночью. Населенный пункт расположен севернее города Ракка.

Как сообщили источники в Сирийской обсерватории по правам человека, в результате атаки коалиции погибли не менее 11 человек, среди которых 4 — дети. Подробности уточняются.

Сирия: авиаудар коалиции в Ракке унес не менее 11 жизней

Ранее стало известно, что два подростка погибли при атаке боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»* в деревне под сирийским городом Табка.

* Организация запрещена на территории РФ.

Катерина Тимошенская
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