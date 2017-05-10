Омские врачи спасли жизнь малышке, родившейся с патологией пищевода

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Маленькую Софию привезли в Областную детскую клиническую больницу Омска прямо из роддома, в ее день рождения. Из-за атрезии, то есть отсутствия части пищевода, она не могла самостоятельно питаться. Чтобы спасти ребенку жизнь, омские врачи провели по-настоящему ювелирную операцию. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Беременность у Анны протекала без каких-либо осложнений. Женщина чувствовала себя хорошо и ничего не предвещало беды. Диагноз «врожденный порок пищевода», поставленный малышке, прозвучал для нее как гром среди ясного неба.

«Во время беременности все было превосходно. Все анализы были замечательными — никаких намеков на то, что с ребенком что-то не так. На УЗИ проблем с пищеводом врачи у плода не увидели. Все обнаружилось в первый же день после рождения дочки. О патологии мне сказали сразу же, как я пришла в себя после кесарева сечения», — рассказала корреспонденту ФАН мама девочки Анна.

Маленькую Софию экстренно госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу, где и провели торакоскопическую операцию.

«Ребенка привезли прямо из роддома, где и был поставлен диагноз «атрезия», то есть недоразвитие или отсутствие части пищевода. Пищевод, который в норме должен соединять ротовую полость с желудком, у девочки был разделен на две части. Верхний начинался от полости рта и заканчивался слепым концом, а нижний — дистальный отрезок — соединялся с трахеей. Чтобы малышка могла самостоятельно есть, хирургам предстояло соединить эти два конца пищевода. К тому же при такой патологии у малышки могла развиться тяжелая пневмония», — пояснил ситуацию заместитель главного врача ОДКБ по хирургии Виктор Шевчук.

По словам Шевчука, торакоскопическая операция проводилась практически ювелирными хирургическими инструментами, диаметр которых не превышал 3 миллиметров. Раньше такой инструментарий производили в основном в Германии, а сейчас его изготавливают в Казани. Инструментарий российского производителя ни в чем не уступает западным аналогам, подчеркнул Шевчук.

Торакоскопическая операция на пищеводе у новорожденного стала первой для хирургов ОДКБ Омска. Предварительно врачи прошли стажировку в Москве и Кемерово. Был накоплен большой опыт открытых операций и эндоскопических оперативных вмешательств при другой патологии.

«Ткани у новорожденного настолько малы, что пальцы хирурга намного крупнее, чем внутренние органы малыша, и в частности пищевод, на котором прошла операция. Диаметр пищевода в этом возрасте не превышает пяти мм, поэтому техника почти микроскопическая, а операция, можно сказать, ювелирная», — подчеркнул Виктор Шевчук.

Такая патология, по словам доктора, встречается нечасто. В Областной детской клинической больнице Омска делается примерно шесть-семь операций на пищеводе в год. Но до сих пор они проводились традиционным открытым способом.

Операция, по словам врачей, прошла удачно. София чувствует себя хорошо, набирает вес. В ближайшие дни врачи будут готовить ее к выписке.

«Состояние у ребенка удовлетворительное. На завтра назначен контрольный эндоскопический осмотр зоны операции на пищеводе. Эта стандартная в данном случае процедура, которая выполняется всем детям после подобного хирургического вмешательства. Просвет пищевода должен соответствовать возрасту ребенка. Если все будет хорошо, начнем готовить малышку к выписке. Ребеночек развивается нормально, питается самостоятельно, съедает полный объем. В дополнительном введении лекарственных средств и питательных смесей в настоящее время не нуждается», — рассказал корреспонденту ФАН заведующий хирургическим отделением ОДКБ Денис Федоров.

Анна очень счастлива и благодарна врачам, спасшим жизнь ее столь долгожданной дочке.

«Следов от операции на теле Софии практически не видно. Есть три маленькие точечки на боку. Кто не знает, тот и не догадается о том, что у нас были такие проблемы. Папа уже видел малышку, когда та лежала в реанимации, нас с ним в первый же день к ней пустили. А вот другие родственники еще нет, ждут не дождутся нас с дочкой дома», — сказала на прощание Анна.