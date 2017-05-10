Сирия новости 10 мая 16.30: США санкционировали передачу курдских селений в Алеппо протурецким боевикам, Евфратская ГЭС вновь оказалась полем битвы

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Сирия, 10 мая. Американская сторона ратифицировала документ, санкционирующий передачу ряда удерживаемых курдами селений к северу от Алеппо протурецким боевикам. Бои между «Демократическими силами Сирии» (SDF)**** и ИГ* вновь идут на территории Евфратской ГЭС в провинции Ракка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): возобновила операцию против исламистов в восточном пригороде Дамаска; сдерживает контрнаступление «Свободной сирийской армии» (ССА)** в сирийской пустыне к востоку от Дамаска; возобновила кампанию против ИГ к востоку от Алеппо, однако несет потери; ликвидировала 20 террористов в Дейр эз-Зоре; отразила атаку ИГ на стратегически важное шоссе к востоку от Хамы.

«Исламское государство»: заявило об уничтожении танка и БМП правительственных войск к востоку от Алеппо; активизировало атаки на позиции САА в Дейр эз-Зоре; ведет бои с курдами на территории Евфратской ГЭС в провинции Ракка; вновь попыталось перерезать единственный путь снабжения правительственных войск в провинции Алеппо.

Курды: ведут военные действия против протурецких боевиков к северу от Алеппо; приступили к штурму Евфратской ГЭС.

Международная коалиция: санкционировала передачу ряда удерживаемых курдами селений к северу от Алеппо боевикам ССА.

Провинция Дамаск

Обстановка в Восточной Гуте Дамаска остается напряженной по причине вооруженного конфликта между сформировавшейся вокруг группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** коалицией «Хайат Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта») и союзным ей формированием «Файлак ар-Рахман» с одной стороны и группировкой «Джейш аль-Ислам»***** с другой. По данным информационного портала F.S.N.N., в ходе боев в селении Мадира ранения получили несколько мирных жителей, в том числе ребенок. Столкновения также фиксируются активистами в районе населенного пункта Хош аль-Ашари.

В квартале Аль-Кабун на востоке Дамаска тем временем возобновились военные действия между правительственными войсками и боевиками «Организации освобождения Леванта» и ее союзников. В настоящий момент сирийская армия контролирует около 80% территории квартала. По последним укрепленным пунктам радикалов ведется огонь из танковых орудий. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now. Стороны обмениваются обвинениями в нарушении режима прекращения огня.

Ситуация в Сирийской пустыне к востоку от Дамаска также остается напряженной. Боевики поддерживаемой США «Свободной сирийской армии» нанесли удары по штабу ливанской «Хезболлы», располагающемуся в императорском дворце на шоссе Дамаск-Багдад в Восточном Каламуне. Об этом сообщил информационный портал DeirEzzor24. Кроме того, боевики опубликовали видео обстрела тепловой электростанции «Тишрин», а также военного аэродрома «Халхала» в провинции Ас-Сувейда. Близкие к оппозиции источники сообщают о прямых попаданиях в скопления военнослужащих, однако достоверного подтверждения данной информации не поступало.

В районе Ас-Сабаа Биар и близ КПП Аз-Заза третий день идут бои. «Свободная армия» пытается вернуть себе контроль над позициями, утерянными в ходе недавнего наступления сил Башара Асада. Источники в оппозиции сообщают, что боевикам удалось вновь захватить КПП Аз-Заза, однако правительственные войска не пропустили противника в район Ас-Сабаа Биар. Таким образом, сирийская армия продолжает удерживать ключевые позиции, что позволяет ей в любой момент возобновить наступление на восток вглубь Сирийской пустыни.

Провинция Латакия

Близкие к оппозиции активисты утверждают, что правительственные войска нанесли удары по позициям незаконных вооруженных формирований в Туркменских горах на северо-востоке провинции Латакия. В результате ранения получили два боевика. Достоверного подтверждения данной информации, впрочем, не поступало.

Провинция Алеппо

В северной части провинции Алеппо продолжается конфликт между турецкими войсками и пользующейся их поддержкой «Свободной сирийской армией» (SDF)**** с одной стороны и «Демократическими силами Сирии» с другой. Активисты сообщают о столкновениях между боевиками ССА и курдами в районе города Мариа и селения Калджибрин. Турецкая артиллерия обстреляла объекты SDF в населенных пунктах Айн Дакна и Телль Рифаат.

Международная коалиция уполномочила группировку «Лива Аль-Муатасим» («Бригада Аль-Муатасима», одно из формирований ССА) принять контроль над занятыми курдскими формированиями населенными пунктами Минаг, Айн Дакна, Телль Рифаат, Марьямин, Шавахир, Шейх Исса, Кафр Насир, Дейр Джамаль и Аль-Маликия. Коалиция обязуется организовать вывод бойцов «Демократических сил» из упомянутых селений. Курдским гражданам будет позволено вернуться в свои дома без оружия. Соответствующее соглашения, подписанное представителем ВС США, было опубликовано СМИ.

В восточной части провинции правительственные войска возобновили наступление на позиции ИГ. После прибытия в регион отрядов «Тигров», элитного подразделения сирийской армии, силы Башара Асада смогли установить контроль над стратегически важным селением Аль-Махдум к западу от военного аэродрома «Аль-Джирах». Сам объект остается в руках террористов, однако сирийское командование ожидает, что «Исламское государство» без боя выведет свои силы с территории авиабазы, которая в настоящий момент блокирована с трех сторон. ВКС РФ наносят массированные удары по позициям радикалов.

Военные эксперты отмечают, что после освобождения аэродрома наступление правительственных войск будет развиваться в направлении населенного пункта Маскана, последнего оплота ИГ в регионе, который располагается на шоссе Алеппо-Ракка. Одновременно с этим оставшиеся отряды «Тигров» под командованием бригадного генерала Сухейля аль-Хасана начнут к востоку от Пальмиры кампанию по снятию блокады ИГ с Дейр эз-Зора и освобождению от террористов приграничных районов с Ираком.

Боевики, впрочем, вовсе не намерены безучастно наблюдать за продвижением противника. Подконтрольные ИГ СМИ утверждают, что в селении Джирах Сагир к востоку от города Дейр Хафир были уничтожены танк Т-72 и БМП сирийской армии.

Провинция Хомс

В городе Хомс продолжается эвакуация девятой партии отказавшихся сложить оружие боевиков и членов их семей из квартала Аль-Ваир в город Джараблус к северу от Алеппо. Губернатор провинции Хомс Талаль аль-Барази заявил журналистам, что сегодня столицу региона вместе со своими близкими покинут от 300 до 400 радикалов. Вывод последней группы боевиков назначен на 20 марта.

Сирийское телевидение сообщило, что к настоящему моменту из Хомса выехало 11 автобусов с намеревающимися продолжить вооруженную борьбу радикалами.

В восточной части региона правительственные войска продолжают кампанию против ИГ. В ответ на обстрел боевиками селения Ас-Санкари в районе гор Аш-Шумария силы Башара Асада нанесли ракетные и артиллерийские удары по позициям «Исламского государства»* в районе селения Аль-Мушейрифа. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now.

Ожесточенные бои также фиксируются активистами к востоку от освобожденной Пальмиры – в окрестностях шоссе, ведущего в город Ас-Сухна, а также в районе элеваторов и на территории заповедника Ат-Талила. ВКС РФ наносят массированные удары по скоплениям радикалов.

Провинция Дейр эз-Зор

В преддверии кампании по снятию блокады ИГ с Дейр эз-Зора террористы интенсифицировали атаки на позиции правительственных войск в столице провинции. Информационный портал Al-Masdar News сообщил со ссылкой на военный источник, что накануне сирийская армия ликвидировала более 20 боевиков, пытавшихся начать наступление к западу от базы 137-го полка в южных окрестностях города.

Провинция Идлиб

Мирный житель получил ранения при взрыве мины близ города Саракиб в восточной части провинции Идлиб. Об этом сообщают местные СМИ.

На северо-востоке региона десятки мирных жителей вышли на демонстрацию на КПП Баб аль-Хава на границе с Турцией. По данным активистов, поводом для недовольства стало решение Анкары закрыть границу перед сирийцами, в результате чего многие граждане потеряли связь со своими близкими, находящимися на турецких территориях.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» продолжают кампанию против ИГ в провинции Ракка. Основные военные действия разворачиваются на западе региона, где курдские формирования при поддержке спецназа коалиции подавляют последние очаги сопротивления террористов в городе Ат-Табка. Информационный портал ARA News сообщил со ссылкой на источник в SDF, что «Демократические силы» установили полный контроль над кварталами №2 и 3 в северной части города. 23 радикала были уничтожены, курдские формирования также захватили вооружение и боеприпасы, в том числе систему залпового огня «Град» и 400 гранатометных снарядов. Согласно опубликованным данным, бои идут на территории Евфратской ГЭС.

В свою очередь, пресс-центр входящего в состав SDF «Военного совета Манбиджа» опубликовал видео, на котором запечатлена переправа курдских бойцов через Евфрат в рамках подготовки к штурму плотины.

Напомним, что судьба стратегически важного объекта является одной из наиболее актуальных тем сирийской повестки дня. За последние месяцы неоднократно поступали сообщения, что дамба находится на грани разрушения по причине военных действий в регионе. ООН и другие международные организации предупреждают, что данная ситуация грозит всему региону гуманитарной и экологической катастрофой.

Провинция Хама

В северо-западной части провинции Хама продолжаются военные действия между сирийской армией и «Организацией освобождения Леванта», на которую не распространяется меморандум о зонах деэскалации, и ее союзниками. Правительственные войска и боевая авиация наносят удары по объектам исламистов в окрестностях города Аль-Латамина.

По данным активистов, в регионе был ликвидирован полевой командир группировки «Джейш аль-Изза» (формирования ССА) Мухаммад Тауфик Ас-Сувейди.

Ситуация на востоке провинции также остается нестабильной. Силы Башара Асада в ходе ожесточенных боев отразили атаку ИГ в долине Вади аль-Азиб к северо-востоку от города Саламия. Террористы понесли потери в живой силе, кроме того были уничтожены несколько оснащенных пулеметами автомобилей группировки.

Напомним, что боевики периодически проверяют на прочность линии обороны сирийской армии в регионе в попытке перерезать шоссе Алеппо-Ханассер-Асрия-Саламия, единственный путь снабжения САА в провинции Алеппо. Развивая наступление в северном направлении в восточной части провинции Хомс, силы Башара Асада пытаются обезопасить стратегически важную транспортную артерию.

Провинция Аль-Хасака

Ситуация в северо-восточной части провинции Аль-Хасака остается напряженной. По данным активистов, турецкая авиация нанесла новые удары по позициям курдских формирований в районе города Аль-Маликия. Информационный портал F.S.N.N. сообщил о сильном взрыве на складе с оружием и боеприпасами в селении Аль-Янбуа.

Еще одним источником напряженности является селение Абу Расейн. По данным базирующегося в Великобритании «Сирийского наблюдательного пункта за правами человека» (SOHR), три сотрудника курдских сил безопасности «Аль-Асаиш» погибли при рейде в близлежащем селении Хирбат Шаир. Кроме того, был убит брат дезертира, задержание которого и являлось целью операции. Активисты, в свою очередь, сообщают о двух погибших жителях и раненой женщине в селении Аш-Шараин близ Абу Расейна. Подробности инцидента выясняются.

Провинция Аль-Кунейтра

Ситуация в провинции Аль-Кунейтра остается напряженной. По данным активистов, в районе селения Уфания в северной части региона прошлой ночью шли бои между сирийской армией и незаконными вооруженными формированиями. Поступают сообщения о потерях с обеих сторон. Радикалы также обстреляли город Аль-Баас. В ответ силы Башара Асада открыли пулеметный огонь по скоплениям исламистов на шоссе между населенными пунктами Аль-Хамидия и Джабата аль-Хашаб.

* Организация запрещена на территории РФ.