Лавров резко отреагировал на вопрос о связи его визита в США с отставкой главы ФБР

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Вашингтон, 10 мая. Министра иностранных дел России Сергея Лаврова удивил вопрос американского журналиста о том, не связан ли его визит в США с увольнением директора ФБР Джеймса Коми.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в США, где проводит встречу со своим коллегой Рексом Тилерсоном. В ходе мероприятия один из журналистов поднял тему увольнения главы ФБР Джеймса Коми в контексте встречи двух министров.

«Увольнение директора ФБР США Дж.Коми наложило ли определённую тень на ваши переговоры?» — поинтересовался журналист. «Он что, уволен? Да Вы шутите!» — отреагировал Лавров.

Также журналисты спросили у политиков, будут ли на встрече обсуждаться вопросы относительно зон деэскалации в Сирии, однако этот вопрос остался без ответа.