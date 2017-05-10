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Политика
Лавров резко отреагировал на вопрос о связи его визита в США с отставкой главы ФБР

Лавров резко отреагировал на вопрос о связи его визита в США с отставкой главы ФБР

16:52  10 Мая 2017
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Лавров резко ответил на вопрос о связи его визита в США с отставкой главы ФБР

Вашингтон, 10 мая. Министра иностранных дел России Сергея Лаврова удивил вопрос американского журналиста о том, не связан ли его визит в США с увольнением директора ФБР Джеймса Коми. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в США, где проводит встречу со своим коллегой Рексом Тилерсоном. В ходе мероприятия один из журналистов поднял тему увольнения главы ФБР Джеймса Коми в контексте встречи двух министров.  

«Увольнение директора ФБР США Дж.Коми наложило ли определённую тень на ваши переговоры?» — поинтересовался журналист.

«Он что, уволен? Да Вы шутите!» — отреагировал Лавров. 

Также журналисты спросили у политиков, будут ли на встрече обсуждаться вопросы относительно зон деэскалации в Сирии, однако этот вопрос остался без ответа. 

#сша #лавров #коми
Владимир Багров
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