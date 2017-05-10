Орешкин: РФ не планирует выходить из состава акционеров ЕБРР

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Никосия, 10 мая. Российская сторона пока не планирует выходить из состава акционеров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом заявил в среду министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин.

Однако Москва не собирается поддерживать инициативы банка, связанные с новыми проектами и докапитализацией.

«Мы говорим, что не будем рассматривать предложения, которые будут со стороны банка исходить. Мы считаем, что в ближайшее время точно для ЕБРР места в России нет», — подчеркнул российский политик.

Напомним, ранее глава МЭР РФ Максим Орешкин назвал дискриминацией решение ЕБРР о «заморозке» инвестиций в российские проекты.