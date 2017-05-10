Реставрация гранита науки: как школьники Алеппо и Эль-Камышлы возвращаются к учебе

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После возвращения правительственных сил на северо-восток Эль-Камышлы новое самоуправление разработало план по возвращению учебного процесса в разрушенные школы и университеты города. В это же время сирийские инженеры-строители приступили к восстановлению школ населенного пункта Алеппо. Федеральное агентство новостей публикует видеозапись, которая демонстрирует, как сирийские школьники возвращаются за парты даже несмотря на страшную нищету и продолжающиеся боевые действия.

После того как правительственные войска Сирийской арабской республики выбили боевиков различных террористических организаций с северо-востока города Эль-Камышлы, жители населенного пункта начали возвращаться к мирной жизни. Кроме того, власти населенных пунктов создали совершенно новый учебный план, в который входит обучение общеобразовательным предметам на трех основных языках: курдском, арабском и ассирийском.

По мнению сирийских чиновников, многие студенты и школьники Сирии вынуждены были на несколько лет прекратить обучение из-за разразившейся в стране войны. Однако уже в 2017 году самоуправление Эль-Камышлы приняло заявления от всех пожелавших вернуться к учебе. Регулярные занятия проводятся уже сейчас, даже несмотря на повальную бедность мирного населения.

Полученная Федеральным агентством новостей видеозапись демонстрирует процесс обучения и сдачи экзаменов в местных школах и университетах. На записи видно, что учащиеся на уроках даже не носят форму, так как в стране образовалась страшная нищета. Более того, из-за разрушения соответствующей инфраструктуры, форму просто негде купить.

Что касается Алеппо, то в тех районах, где боевиков уже нет сравнительно давно, все больше признаков мирной жизни. Там строители восстанавливают школы, большая часть из которых находится на востоке города. В классах идут уроки: математика, арабский, английский. Не хватает учебников, тетрадок и ручек, а вместо рюкзаков у многих пакеты. Учащиеся прогуливать уроки тут не любят, необходимо наверстывать упущенное.

В свое время боевики террористических организаций превратили одну из местных школ в настоящую неприступную крепость. Все подходы заминировали, а дороги и площадку возле учебного заведения перегородили баррикадами. На то, чтобы их расчистить, у строителей ушло несколько суток. Они вывезли оттуда почти 700 тонн строительного мусора и строительной крошки. По словам чиновников Алеппо, в скором времени откроется еще несколько школ и детям не придется сидеть по трое за одной партой.