Турция просит США не подключать курдов к борьбе с ИГ

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Анкара, 10 мая. Анкара выступила против использования сил самообороны сирийских курдов (YPG) в борьбе против террористической организации «Исламское государство» в Сирии, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Йылдырым обратил внимание, что Анкара против подключения курдов к борьбе с запрещенным в России «Исламским государством»* (арабское название — ДАИШ) в Сирии.

Он напомнил Вашингтону, что Турция и США являются стратегическими партнерами, поэтому Вашингтону следует «учитывать нашу чувствительность в этом вопросе».

«Наша позиция ясна: Турция против того, чтобы в борьбе с ИГ* была использована Рабочая партия Курдистана (запрещена в Турции. — Прим. ФАН) и другие группировки, — отметил турецкий премьер. — Мы это всем нашим партнерам сказали, США в том числе, мы не приемлем попыток оказать помощь РПК».

Йылдырым добавил, что Турция успешно проводит борьбу с терроризмом в Сирии, «и все видят, насколько удачно она это делает».

Ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии нанесли удар по позициям террористической группировки «Исламское государство» в Дейр эз-Зоре.

* Организация запрещена на территории РФ.