Лукьяненко о списке «Миротворца»: Серьезно это воспринимать невозможно

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Москва, 10 мая. Российский писатель Сергей Лукьяненко, автор серии книг «Дозор», попал в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» из-за визита в Крым в начале мая 2017 года. Самого Лукьяненко эта новость никак не огорчила, поскольку писатель считает данный факт нелепым и смешным.

«Как-то это все нелепо. То, что Украина считает, что Крым принадлежит ей, и вносит всех более-менее известных людей, посещающих Крым, в свою базу данных как врагов России — это личное дело тех, кто этот сайт ведет и нынешних так называемых властей, которые все это дело поощряют», — сказал Лукьяненко в комментарии RT.

По его словам, это очередной нелепый шаг со стороны властей Украины, который невозможно серьезно воспринимать.

Стоит отметить, что ранее в базу данных «Миротворца» попали многие российские актеры и музыканты, побывавшие в Крыму. Среди них певица Юлия Самойлова, которая должна была выступать на «Евровидении-2017», а также Ирина Аллегрова, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев и Дмитрий Харатьян.