Трамп рассказал, как изменится ФБР после увольнения Коми

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Вашингтон, 10 мая. Американский президент Дональд Трамп заверил, что новый глава Федерального бюро расследований вернет потерянный «дух и престиж» учреждению. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Трампа, бывший глава ФБР Джеймс Коми утратил доверие почти всех в Вашингтоне, а также в Республиканской партии и среди представителей демократов. Президент также выразил мнение, что в будущем демократы и республиканцы поблагодарят его за отставку Коми.

Comey lost the confidence of almost everyone in Washington, Republican and Democrat alike. When things calm down, they will be thanking me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2017

Напомним, накануне Трамп отправил директора ФБР в отставку, подчеркнув, что тот неспособен эффективно руководить ведомством. Сам же Коми посчитал новость о своем увольнении не более чем розыгрышем. Его заместитель Эндрю Маккабе был назначен исполняющим обязанности директора Бюро.