Сибирские ученые разработали уникальную модель вулкана

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Новосибирск, 10 мая. Научные сотрудники из Института ядерной физики имени Будкера и Института геологии и минералогии имени Соболева в ходе исследования сумели воссоздать условия, которые происходят глубоко под землей.

В ходе экспериментов, которые проходили при помощи специальной электронной пушки, предназначенной для электронно-лучевой сварки, эксперты расплавляли часть породы — ксенолита. Этот обломок исследователи взяли из Авачинского вулкана на Камчатке и в ходе опытов подвергали его облучению электронным пучком. В результате им удалось расплавить ксенолит, сообщает «Интерфакс».

Благодаря эксплуатации данного оборудования специалисты воспроизвели сейсмические процессы, которые происходят под землей на глубине порядка 40-70 километров.

По словам эксперта Института геологии и минералогии Виктора Шарапова, в ходе данного эксперимента температура равнялась 2500 градусам, что в два раза больше, чем в лаве самого горячего вулкана, который расположен в центральной части Тихого океана. Он также отметил, что весь процесс расплавления части породы проходил в течение нескольких минут.