Минфин поддерживает введение продуктовых карточек для малоимущих россиян

В закладки

Скопировать

Москва, 10 мая. Министерство финансов России поддержало реализацию программы продовольственной помощи малоимущим россиянам. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам главы ведомства, согласие на введение продовольственной помощи дали Минэкономразвития и Минфин. «Встречались с министром, и наши коллеги пришли к единому мнению, что эта программа заслуживает внимания. Вопрос в сроках реализации, и сохраняется вопрос по источникам (финансирования)», — цитирует министра ТАСС.

Мантуров добавил, что введение продовольственных карт может состояться не ранее следующего года.

Ранее Минпромторг обнародовал список продуктов, которые смогут приобрести малоимущие граждане страны по банковским картам адресной продовольственной помощи. В этот перечень вошли хлеб, крупы, различные фрукты и овощи, мясо, рыба и другие продукты. Отметим, что большинство россиян, согласно соцопросу ВЦИОМ, одобряют введение продовольственных карточек для малоимущих.