Опозорились на весь мир: украинский блогер раскритиковал открытие «Евровидения»

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Киев, 10 мая. Украинский блогер Виталий Седюк назвал прошедшую церемонию открытия песенного конкурса «Евровидение» в Киеве одной из самых скучных, поскольку ничего примечательного кроме 265 метров красной ковровой дорожки для гостей не было.

Организаторы «Евровидения-2017» опозорились на весь мир, ибо не смогли обеспечить должный уровень проведения международного песенного конкурса. Такое мнение выразил популярный на Украине блогер Виталий Сердюк. «Один из ведущих — Джеджула — похвастался, что на мероприятии была самая длинная красная дорожка в истории конкурса — 265 метров! Кроме метров, к сожалению, гордиться там было нечем. 265 метров стыда», — отметил Сердюк.

Он также подверг резкой критике низкий уровень владения английским языком ведущих конкурса, которым заплатили немалые деньги. Большинство зрителей из других стран назвали настоящим испытанием просмотр «Евровидения» и пристыдили Украину.​