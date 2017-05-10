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Донбасс: военнослужащий ДНР погиб под обстрелом ВСУ

Донбасс: военнослужащий ДНР погиб под обстрелом ВСУ

15:24  10 Мая 2017
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Донбасс: военнослужащий ДНР погиб под обстрелом ВСУ

Донецк, 10 мая. В результате артиллерийских ударов ВСУ по территории Донецкой народной республики погиб один ополченец. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«В результате огня украинских силовиков по территории республики, погиб один военнослужащий Вооруженных сил ДНР, еще один получил осколочное ранение», — сказал Басурин.

Он также добавил, что за минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по прифронтовым территориям ДНР около 300 снарядов и мин. В ходе обстрелов украинские силовики применяли ствольную артиллерию, гранатометы, танки, минометы и стрелковое оружие.

#басурин
Алексей Громов
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