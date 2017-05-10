Возглавивший строй «юнармейцев» чемпион Труненков поделился впечатлениями от парада 9 мая

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Москва, 10 мая. В столице накануне прошел торжественный парад, приуроченный к 72-й годовщине Победы. Впервые в параде приняли участие члены молодежного патриотического движения «Юнармия». Возглавивший строй юнармейцев начальник Главного штаба движения, олимпийский чемпион Сочи-2014 в бобслее лейтенант ЦСКА Дмитрий Труненков рассказал о подготовке к мероприятию и о том, какие чувства испытывал, проходя по Красной площади.

Труненков признался, что участие в параде Победы стало и для него, и для «юнармейцев» огромным событием, и все они очень переживали и волновались. Дополнительным источником волнений стало то, что за две недели до парада не был окончательно решен вопрос об участии в нем «юнармейцев».

Ребята подошли к подготовке очень ответственно.

«Готовились долго и усердно. Тренировались наравне со взрослыми, а где-то даже и больше», — рассказал Труненков в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади. #россия #москва #краснаяплощадь #юнармия #парадпобеды #парад A post shared by Дмитрий Труненков (@dmitry.justtrue) on May 7, 2017 at 1:45pm PDT

Чемпион признался, что ему и самому пришлось много работать над собой.

«Меня, например, на протяжении всей спортивной карьеры учили во время бега держать стопу на себя. А в строевой подготовке нужно наоборот! Пришлось переучиваться, перебарывать себя. Но мотивация у всех нас была очень большой, поэтому мы справились. Прошли достойно», — резюмировал Труненков.

Спортсмен признался, что во время парада ему довелось пережить немало волнительных моментов. По словам Труненкова, не волноваться просто невозможно, когда команды отдает главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, или когда с приветствием обращается глава Минобороны Сергей Шойгу, или когда с речью выступает президент Владимир Путин.

Труненков выразил надежду на то, что «Юнармия» продолжит участвовать в парадах.