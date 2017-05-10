Уфологи нашли на поверхности Марса следы пиратов

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Вашингтон, 10 мая. Американские специалисты якобы обнаружили на поверхности Марса выложенный из камней пиратский символ «череп и кости».

По словам уфолога Скотта Уоринга, эксперты изучили снимки, которые пять лет назад сделал марсоход Curiosity. Речь якобы идет о деятельности представителей «внеземной цивилизации». Результаты исследования Уоринг отправил в Национальное управление по аэронавтике и изучению космического пространства (NASA).

Напомним, ранее стало известно о том, что человек может высадиться на Марсе в 2035 году.