Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Уфологи нашли на поверхности Марса следы пиратов

Уфологи нашли на поверхности Марса следы пиратов

15:45  10 Мая 2017
470

Уфологи нашли на поверхности Марса следы пиратов

Вашингтон, 10 мая. Американские специалисты якобы обнаружили на поверхности Марса выложенный из камней пиратский символ «череп и кости».

По словам уфолога Скотта Уоринга, эксперты изучили снимки, которые пять лет назад сделал марсоход Curiosity. Речь якобы идет о деятельности представителей «внеземной цивилизации». Результаты исследования Уоринг отправил в Национальное управление по аэронавтике и изучению космического пространства (NASA).

Напомним, ранее стало известно о том, что человек может высадиться на Марсе в 2035 году.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров