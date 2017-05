Политика великих держав: почему США демонизируют Россию

В закладки

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи US seeking to demonize Russia with hacking accusations («США стремятся демонизировать Россию через обвинения во вмешательстве в выборах»), опубликованной интернет-ресурсом Press TV.

Прошло уже несколько месяцев c момента инаугурации нового президента США Дональда Трампа, но обвинения в адрес России о вмешательстве с целью изменить результат выборов в пользу Трампа продолжают оказывать давление на его президентство. ФБР, сенат и разведывательный комитет в Палате представителей США все еще расследуют предполагаемое вмешательство России в выборы американского президента и любые возможные связи между коллегами Трампа и Москвой. Press TV поговорил с сенатором штата Вирджиния Ричардом Блэком, а также научным сотрудником программы исследований безопасности Массачусетского технологического института Джимом Уолшем, чтобы узнать их мнения по этому поводу.

Ричард Блэк считает, что эти утверждения являются попыткой «демонизации» России и «чистки консерваторов, которые желают заключать мир» в администрации США, добавив, что они представляют собой «очень удобный предлог» для объяснения провала кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Нет никаких сомнений, заявил он, что Россия весьма заинтересована в исходе президентских выборов 2016 года в США, но нет никаких доказательств того, что чиновники Трампа вступили в сговор с Москвой, чтобы повлиять на результаты. По мнению аналитика, Россия не взломала выборы в США. Скорее, она взломала секретную почту и раскрыла коррупцию. Затем он добавил, что американский народ должен знать о «взаимодействиях» в своем правительстве, и поэтому не так важно, каким образом раскрывается эта информация.

В ходе разговора господин Блэк также осудил увольнение экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна, полагая, что его работа заключалась именно в поддержке контактов с Россией, равно как и со всеми крупными игроками в мире. «Флинн был очень важной персоной, потому что в первый раз на этой должности оказался человек, который желал добиться мира, а не поощрять войну от имени Саудовской Аравии, Турции и Катара по всему Ближнему Востоку, — заявил Блэк. — Я думаю, что для неоконсерваторов было очень важно добиться его увольнения и поставить на его место того, кто будет на цыпочках идти по линии партии и продолжать эту бесконечную войну на Ближнем Востоке».

«Пока не прошли выборы, не было никаких проблем с тем, что люди разговаривают с русскими. И тут вдруг они демонизируют людей просто за ведение разговора с людьми из других стран — стран, с которыми у нас дружественные отношения, в том числе с Россией», — подчеркнул он.

Между тем, Джим Уолш, другой участник программы, присутствовавший на дискуссии, высказал мнение, что Россия действительно пыталась повлиять на исход выборов в США, но вопрос, имела ли администрация Трампа какие-либо связи с Москвой, остается открытым.

Уолш также осудил последние вмешательства США в выборы в других странах, заявив, что ни одна страна не имеет права подрывать выборы. «США явно пытались незаконно вмешиваться в иранские выборы еще в 1950-х годах. Мы делали это в Южной Америке. Во время холодной войны было очень много подобного. Вопрос заключается в том, делаете вы это законно или незаконно, и я бы выступил против всякого незаконного вмешательства в избирательный процесс в любой стране, — заявил Джим Уолш. — Это не значит, что это нормально, что Россия пыталась незаконно вмешаться в выборы в США».

Уолш также утверждает, что причина, по которой Флинн был уволен — это ложь о своих связях с россиянами. Он также назвал «абсурдной» идею о том, что предполагаемые попытки взлома имели какое-то отношение к Хиллари Клинтон, заявив, что, с учетом погрешности оценок, различные факторы могли перевесить чашу весов в ту или иную сторону.

«Я никогда не считал, что Трамп был избран в результате действий русских», — заявил аналитик.

Уолш заключил, что Соединенные Штаты и Россия должны совместно работать над соглашениями в целях содействия решению проблем, добавив, что в других местах, где страны расходятся во мнении, оба государства должны конкурировать друг с другом, потому что такова «природа политики великих держав».