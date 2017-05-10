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Происшествия
Стала известная причина госпитализации экс-главы «Татфондбанка» из СИЗО

Стала известная причина госпитализации экс-главы «Татфондбанка» из СИЗО

15:27  10 Мая 2017
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Стала известная причина госпитализации экс-главы «Татфондбанка» из СИЗО

Екатеринбург, 10 мая. Бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина экстренно перевели из СИЗО в больницу. Кардиолог медцентра в Казани назвал его диагноз, сообщили источники Федерального агентства новостей.

По словам источника, Мусин был госпитализирован планово. Кардиолог поставил ему диагноз прогрессирующая стенокардия.

Стала известная причина госпитализации экс-главы «Татфондбанка» из СИЗО

Ранее стало известно, что 53-летнего бывшего главу «Татфондбанка» экстренно доставили в одно из медицинское учреждений Казани. Как сообщали СМИ, предприниматель почувствовал себя плохо в СИЗО. Предполагается, что под присмотром врачей он проведет несколько дней.

#мусин
Алексей Громов
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