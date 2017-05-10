Аксенов отчитался о доходах за 2016 год

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Симферополь, 10 мая. Глава республики Крым Сергей Аксенов в 2016 году заработал около 2,6 млн рублей. Как свидетельствует из декларации о доходах крымского премьера, это на 86% больше, чем в 2015 году. Документ был обнародован сайте Совета министров Крыма.

Аксенов владеет земельным участком 607 кв.м и домом площадью 577,5 кв.м. Его супруга также является пользователем земли и домом. При этом в пользовании Елены Аксеновой также значится земельный участок в 961 кв. м, автомобиль BMW 750 LI XDRIVE, шесть нежилых помещений общей площадью 565 кв.м, а также три квартиры общей площадью 178,8 кв. м. При этом в прошлом году она заработала 32,8 млн рублей (в 2015-м ее доход составил 3,4 миллиона рублей).

Напомним, ранее генпрокурор России Юрий Чайка отчитался о доходах за 2016 год. Так, глава ведомства заработал более 9,2 млн рублей.