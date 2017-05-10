Песков объяснил причину отсутствия глав государств на параде Победы

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Москва, 10 мая. В этом году в Москву на праздничные торжества по случаю Дня Победы не приглашали зарубежных гостей, поэтому парад Победы на Красной площади прошел без широкого международного участия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил журналистам, что официальные уведомления в дружественные страны рассылаются, когда речь идет о круглых датах.

Исключением в этом году стал президент Молдавии Игорь Додон, которого пригласил лично глава РФ Владимир Путин во время их недавней встречи на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке.