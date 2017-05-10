Стали известны страны, поддержавшие Россию в споре с ЕБРР

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В ходе голосования управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Белоруссия, Киргизия, Армения и Монголия поддержали Россию, которая считает, что ЕБРР нарушает устав банка, отказываясь инвестировать в РФ.

В июле 2014 года акционеры ЕБРР приняли решение «заморозить» инвестиции в новые проекты РФ из-за сложной геополитической ситуации и санкций со стороны ряда стран.

На заседании совета управляющих ЕБРР Россия подняла вопрос о неправомерном отказе банка от финансирования российских проектов. Тем не менее, по словам главы ЕБРР Сумы Чакрабати, большинство управляющих посчитали решение банка легитимным.

По словам одного из участников заседания, Азербайджан и Узбекистан публично отказались голосовать. Монголия и Армения поддержали Россию.