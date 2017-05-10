Право на насилие: украинский экстремист Ярош мечтает о личной гвардии

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Депутат Верховной рады Украины и экс-лидер запрещенного в России экстремистского движения «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил о необходимости принять решительные меры после беспорядков в Днепре (бывший Днепропетровск — прим. ФАН). Украинскому радикалу необходима своя личная, легализованная гвардия, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Александр Асафов.

Ярош уверенно назвал «фикцией» сообщения украинских правоохранителей о том, что ситуация в Днепропетровске находится под контролем. По его мнению, для решения сложившейся обстановки обычных кадровых решений будет мало и если Киев будет недостаточно серьезно относиться к произошедшему, то «заговорит улица, а возможно, и стволы».

«Днепряне, не допустим колорадно-ватного реванша!» — написал Ярош на своей странице в социальной сети Facebook.

«Дело в том, что Дмитрий Ярош сотоварищи уже давно выстраивает структуру параллельного МВД с охотничьим оружием. Подконтрольные Ярошу «патриотические» группировки функционируют как организации местной самообороны, для которой действует упрощенный порядок получения охотничьего огнестрельного оружия и особые полномочия, связанные с охраной правопорядка. Ему нужно легализовать свои собственные отряды пресловутых ветеранов так называемого АТО, которые прошли мясорубку Донбасса и имеют боевой опыт. Ему нужна своя вооруженная сила. Поэтому все его заявления на подобную тематику, поводом для которых послужили заявления тех самых «ветеранов» у памятника Славы в Днепропетровске, являются стратегией действия», — поясняет политический аналитик.

По мнению Асафова, Дмитрий Ярош намерен создать альтернативные вооруженные силы в стране для «монополизации права на насилие». Кроме этого, в случае реализации этих планов, он сможет вполне законно давать отпор официальным структурам МВД.

«Если не будут приняты кадровые и какие-то иные меры, то власть уйдет в сторону. Он, очевидно, клонит к тому, что необходимо резко принять законодательные инициативы чтобы Ярош мог своих боевиков ввести в легальное поле, заниматься бандитизмом, подавлением инакомыслия, рейдерством и другими замечательными вещами, которые сейчас попадают под уголовный кодекс Украины. Он, конечно, применяется не везде и избирательно, но все равно угроза есть. Вот собственно и вся мотивация Яроша. Ему нужна своя гвардия», — продолжает консультант.

Открытой остается официальная позиция Киева, который должен в ближайшее время ответить на довольно агрессивное заявление бывшего лидера «Правого сектора»*.

«Пока своей гвардии у Яроша еще нет, но даже под таким благовидным соусом как «местная самооборона» Аваков ее не пропустит. Он прекрасно понимает, во что это может вылиться, тем более что объединенные националисты Украины — это сила будущего, возможно, силового Майдана. Поэтому, конечно, Аваков не будет их вооружать», — заключил эксперт.

Напомним, 9 мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Их омрачило поведение так называемых «патриотов Украины», устроивших разборки с идейными противниками. Поводом для потасовок стало использование участниками памятных мероприятий «политической символики» — копии Знамени Победы и советских флагов. Во время массовой драки ветеранов так называемого АТО в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские. Правоохранители задержали 15 предполагаемых участников протестов. В МВД возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Позже глава МВД Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области, а также назначил служебное расследование, пообещав озвучить его результаты публично.

Официальный Киев готовится к разбирательствам и пытается выяснить, кто все же виновен в начале потасовки. Эти действия, по мнению властей, должны положить конец кровопролитию в будущем.

В День Победы «отличились» не только украинские радикалы, но и власти. Вечером 8 мая президент Украины Петр Порошенко поздравил бойцов УПА* (запрещенная в России организация — прим. ФАН) с победой над Третьим рейхом, поставив их в один ряд с воинами Красной армии и участниками партизанского движения.

* Организация запрещена на территории РФ.