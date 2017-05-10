На Ставрополье мать закопала в подвале двух младенцев, погибших при пожаре

В закладки

Скопировать

Ставрополь, 10 мая. В Ставропольском крае вынесли приговор уроженке Дагестана, закопавшей в подвале погибших при пожаре детей. Женщина похоронила в подвале сыновей 2014 и 2015 годов рождения, после чего уехала на родину.

Останки двух младенцев были найдены 9 января 2017 года в подвале дома на территории поселка Первомайского. Как выяснилось, в этом подвале в жутких условиях жила уроженка Дагестана с тремя маленькими детьми. В декабре прошлого года от отапливающей помещение буржуйки отскочил горящий фрагмент дров. Два ребенка отравились угарным газом, после чего были похоронены матерью в этом же подвале.

«Приговором суда Рамазановой назначено наказание в виде одного года ограничения свободы», — приводит «Свободная пресса» сообщение СУ СК РФ по Ставрополью.