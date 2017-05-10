Стала известна судьба братьев и сестер мальчика, погибшего в Хакасии при взрыве котла

В закладки

Скопировать

Абакан, 10 мая. Трехлетний ребенок из многодетной семьи погиб в результате взрыва котла в поселке Аскиз в Хакасии. По данному факту начата проверка. Братья и сестры погибшего мальчика будут перевезены в реабилитационный центр.

Два мальчика и две девочки, брат которых погиб при взрыве, будут проходить лечение и жить в Саяногорском реабилитационном центре в поселке Майна. Там им уже собрали одежду, так как их вещи остались в разрушенной квартире.

Сотрудники МЧС уже разобрали завалы на месте взрыва и разрешили эвакуированным жителям вернуться в свои квартиры. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трехлетнего мальчика. Следователи выясняют причину взрыва котла, в результате которого произошло обрушение стены и потолка. Предварительная причина — конструктивные изменения оборудования электронагревательного котла (бойлера) и его неправильная эксплуатация.