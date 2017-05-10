ЛНР: украинские военнослужащие разворовывают имущество ВСУ в Донбассе

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Луганск, 10 мая. Украинские силовики, проходящие службу в составе механизированных бригад ВСУ в Донбассе, разворовывают запчасти и вооружение для военной техники. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По данным разведки ЛНР, командир 53-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины полковник Александр Водолазский обнаружил крупную недостачу запчастей для военной техники в своей бригаде.

«Водолазский в срочном порядке пытается вернуть украденные запчасти, поскольку ожидается прибытие комиссии из штаба АТО во главе с заместителем начальника вооружения ВСУ», — пояснил Марочко.

Стоит отметить, что ранее Военная прокуратура Украины возбудила ряд уголовных дел в отношении командиров ВСУ за сбыт оружия и боеприпасов.