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Политика
Кремль приветствует меры по снижению напряженности на Корейском полуострове

Кремль приветствует меры по снижению напряженности на Корейском полуострове

15:48  10 Мая 2017
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Кремль приветствует меры по снижению напряженности на Корейском полуострове

Москва, 10 мая. Москва приветствует любые действия по урегулированию напряженности на Корейском полуострове. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сегодня заявил, что намерен в случае необходимости отправиться в Вашингтон, Пекин, Токио и даже Пхеньян для урегулирования ситуации на полуострове. Высказывание южнокорейского лидера прокомментировал Дмитрий Песков.

«В Москве приветствуют любые заявления или действия, которые направлены на деэскалацию напряженности на Корейском полуострове», — отметил пресс-секретарь российского президента. 

Напомним, отношения между Северной и Южной Кореей существенно обострились после того как Сеул принял решение разместить на своей территории американскую систему ПРО. 

#россия #кндр #песков #южная корея
Владимир Багров
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