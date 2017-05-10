Кремль приветствует меры по снижению напряженности на Корейском полуострове

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Москва, 10 мая. Москва приветствует любые действия по урегулированию напряженности на Корейском полуострове. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сегодня заявил, что намерен в случае необходимости отправиться в Вашингтон, Пекин, Токио и даже Пхеньян для урегулирования ситуации на полуострове. Высказывание южнокорейского лидера прокомментировал Дмитрий Песков.

«В Москве приветствуют любые заявления или действия, которые направлены на деэскалацию напряженности на Корейском полуострове», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, отношения между Северной и Южной Кореей существенно обострились после того как Сеул принял решение разместить на своей территории американскую систему ПРО.