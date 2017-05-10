Сирия сегодня: спецназ РФ против «шахидмобилей» в Алеппо, Ракка ждет битвы ИГ и курдов

В закладки

Скопировать

Сирия, 10 мая. Военнослужащие группы Сил специальных операций получили награды за операцию в Алеппо. США не хотят участвовать в переговорах в Астане. Курды выразили сомнение в эффективности зон деэскалации и предрекли скорый распад республики. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Награды для ССО

Президент России Владимир Путин наградил военнослужащих группы Сил специальных операций (ССО) за успешно проведенную миссию в Сирии. Более того, командир группы получил звание Героя России.

Поводом для вручения такой почетной награды стала операция ССО против боевиков «Джабхат Фатх аш-Шам» (организация запрещена на территории РФ) в провинции Алеппо. 16 российских военных защищали позиции против 300 боевиков. Те целых два дня пытались прорвать оборону и занять господствующие высоты. При этом боевики применяли минометы, танки, бронетранспортеры со смертниками и бульдозеры, обшитые стальными листами.

Но все их попытки терпели неудачи. Более того, потери составили несколько десятков человек, была уничтожена большая часть техники. Боевики потеряли около трех танков, одну батарею РСЗО, много самодельных установок. Были разрушены несколько их складов. Российские же спецназовцы благодаря хорошей подготовке обошлись без потерь.

Сами же военнослужащие ССО работали в городских условиях разрушенного Алеппо, а также в пустынной местности провинции Хомс. У них на руках было стрелковое оружие с новейшими снайперскими прицелами и приборами бесшумной стрельбы, снайперские винтовки. Передвигались бойцы на бронеавтомобилях «Тигр».

Тактика боевиков

В этой истории позже раскрылись интересные подробности. Когда российские военнослужащие уничтожили группу боевиков, то провели досмотр их личных вещей. Выяснилось, что у них присутствует иностранная экипировка и специальные средства. Медицинские препараты и одежда — с Запада. Более того, это были хорошо подготовленные террористы. Что, конечно, наводит на некоторые мысли.

В ССО рассказали и то, что часто боевики используют так называемые «шахидмобили». Их главная цель — деморализовать противника и пробить оборону на переднем краю. После подрыва начинается паника, сразу появляются раненые и убитые. Сами же террористы в этот момент пытаются наступать, прикрываясь техникой.

США умывают руки

Мало кто удивился, когда посол США в Казахстане Джордж Крол заявил следующее: Вашингтон планирует участвовать во встречах в Астане по урегулированию конфликта в Сирии только в качестве наблюдателя. О прямом участии речи не идет. Собственно, так было и на последней встрече в столице Казахстана 3-4 мая.

Крол говорил красивые слова о том, что Штаты всегда стараются урегулировать ситуацию и прекратить кровопролитие, а также приветствуют любые общественные усилия, чтобы вернуть в Сирию мир. И только сами сирийцы могут решить свои политические проблемы. Вероятно, поэтому американский военный контингент вторгся на территорию республики.

Дипломат также пояснил, что США всячески поддерживают действие режима прекращения огня в Сирии, а главная их цель в стране — разумеется, уничтожить ИГ* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ).

Курды против Турции

А тут еще всполошились и курды. Сирийский демократический совет (MSD) сделал заявление, где подверг созданные в Сирии четыре зоны деэскалации сомнению. По мнению курдов, эти зоны отвечают разве что интересам стран-гарантов мирного процесса и могут в будущем привести к распаду страны.

Сейчас подконтрольные MSD отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) ведут вместе с международной коалицией операции по освобождению городов Табка и Ракка от боевиков ИГ. А тут еще и президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения как раз для целей штурма.

После этого решения забеспокоились турецкие власти. Вице-премьер Нуреттин Джаникли назвал такое решение Вашингтона неприемлемым и подчеркнул, что в коалиции Запада находятся террористические организации, которые угрожают будущему турецкого государства. Заявление Джаникли стало первым официальным ответом Анкары.

* Организация запрещена на территории РФ.