Медведев назвал сроки, в которые МРОТ подрастет до уровня прожиточного минимума

В закладки

Скопировать

Москва, 10 мая. В ближайшие два года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен сравняться с прожиточным минимумом. Об этом заявил в среду председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Поэтапно увеличивается минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума работающего человека. Напомню, что с 1 июля он вырастает до семи тысяч 800 рублей», — отметил премьер-министр.

Напомним, ранее вице-премьер России Ольга Голодец рассказала о сложностях, которые связаны с несовпадением позиций работодателей и работников по вопросу о повышении МРОТ.