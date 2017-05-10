Песков: Россия ведет переговоры о продлении сроков сокращения добычи нефти

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Москва, 10 мая. Россия участвует в переговорах по возможному продлению действия соглашения о сокращении добычи нефти. Процесс еще не завершен, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, готова ли РФ к пролонгации документа.

«Не могу ответить на ваш вопрос, вы знаете, что ведутся соответствующие переговоры», — заявил Песков.

Решение о продлении срока действия соглашения должно быть принято в Вене 25 мая, документ подразумевает такую возможность. Предполагается, что на заседании будет рассмотрено несколько вариантов пролонгации. Напомним, Россия обязалась сократить объемы добычи нефти на 300 тысяч баррелей в сутки в течение первых шести месяцев текущего года.