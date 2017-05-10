ЛНР: ВСУ выпустили 85 боеприпасов по районам Фрунзе и Логвиново

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Луганск, 10 мая. ВСУ за прошедшие сутки выпустили по Луганской народной республике 85 боеприпасов. Под огнем оказались районы населенных пунктов Фрунзе и Логвиново, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Народная милиция обвинила ВСУ в применении минометов калибрами 82 и 120 мм, БМП, АГС. Под огнем украинской армии оказались районы Фрунзе и Логвиново.

«Всего по территории республики было выпущено 85 снарядов, мин и гранат», — обратил внимание Марочко.

Представитель народной милиции заметил, что силы ЛНР неукоснительно соблюдают минские соглашения, однако «в случае их срыва украинской стороной, готовы действовать решительно».

Ранее сообщалось, что ВСУ в течение последних суток пять раз нарушили режим тишины, открывая огонь по территории ЛНР.