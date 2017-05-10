Песков отреагировал на сообщения о выплатах руководству «Роснефти»

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Москва, 10 мая. В Кремле прокомментировали высокие выплаты членам правления «Роснефти». Так, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков переадресовал данный вопрос правительству РФ.

«Вы знаете, это вопрос не к нам, — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. — И с точки зрения директив по голосованию представителей государства — все-таки это вопрос правительства».

Отметим, что в первом квартале 2017 года членам правления «Роснефти» была выплачена премия в размере 1,454 миллиарда рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство РФ намерено выделить из бюджета 30 млрд рублей на создание и развитие Территорий опережающего развития, еще 20 млрд рублей будут перечислены из других финансовых источников.