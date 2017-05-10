В Кремле дали оценку заявлениям Додона по Приднестровью

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Москва, 10 мая. Заявления лидера Молдавии Игоря Додона относительно готовности взаимодействовать с приднестровскими властями являются весьма положительной мерой, которая способна помочь в урегулировании проблемы. Об этом в среду заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, естественно, это очень позитивный шаг, который может способствовать урегулированию этой проблемы.

Напомним, ранее лидер Молдавии Игорь Додон сообщил, что готов к плодотворному взаимодействию с властями непризнанной Приднестровской Молдавской республики.