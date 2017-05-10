Кремль отреагировал на увольнение главы ФБР

В закладки

Скопировать

Москва, 10 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что увольнение главы ФБР Джеймса Коми никак не повлияет на отношения России и США.

Песков подчеркнул, что увольнение Коми — это внутреннее дело США, которое не имеет никакого отношения к России. Это суверенное решение президента США, добавил он.

Пресс-секретарь президента также выразил надежду, что произошедшее никак не повлияет на отношения Москвы и Вашингтона.

Ранее президент Дональд Трамп отстранил от должности директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сашнса. По словам Трампа, Коми на способен эффективно руководить ФБР.

Коми вел расследование о «связях» Трампа с Россией, которые многократно опровергали в Белом доме и Кремле. Хиллари Клинтон обвиняла Коми в распространении ложной информации о новом расследовании против нее.