Российскому офицеру присвоили звание Героя России за борьбу с боевиками в Сирии

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Москва, 10 мая. Группу офицеров Сил специальных операций ВС РФ наградят в Москве за помощь в борьбе с террористами в Сирии. К наградам будут представлены подполковник, которому присвоено звание Героя России, и трое его подчиненных.

В репортаже телеканала «Россия-24» отмечается, что группа офицеров предотвратила несколько попыток боевиков «Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена в РФ) перейти в наступление. «Где-то около 300 боевиков наступало, но без потерь мы вышли, благодаря хорошим укрытиям позиции», — рассказал в эфире телеканала один из военнослужащих. Имена представленных к боевым наградам не разглашаются.

Добавим, ранее главком ВКС РФ Виктор Бондарев сообщил, что практически все летчики, участвовавшие в московском Параде Победы, имеют опыт боевых действий в Сирии. Все они были награждены высокими государственными наградами.