Кремль раскрыл темы переговоров Лаврова и Трампа

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Москва, 10 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров, находящийся с визитом в США, поднимет вопросы сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также темы, которые обсуждались в ходе недавнего телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

У Лаврова запланированы переговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсоном; кроме того, как ожидается, глава российского МИД встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Отвечая на вопрос о том, какое сообщение Кремля намерен донести Лавров во время визита, Песков отметил, что центральной темой переговоров станет сотрудничество в области борьбы с терроризмом. Кроме того, будет продолжено обсуждение тем, которые фигурировали во время недавнего телефонного разговора двух президентов.