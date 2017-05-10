Совбез РФ: Стратегия экономической безопасности защитит интересы России

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Москва, 10 мая. Стратегия экономической безопасности РФ, рассчитанная до 2030 года, станет ответом на новые угрозы национальным интересам страны. Документ разработан по поручению Совета безопасности России. Об этом рассказал в интервью представителям СМИ помощник секретаря Совбеза Александр Абелин.

«В стратегии кратко сформулированы основные современные вызовы и угрозы экономической безопасности Российской Федерации. Соответственно вызовам и угрозам, в стратегии определены основные направления государственной политики в сфере экономической безопасности», — пояснил он.

Абелин подчеркнул, что инновационные методы пока плохо приживаются во многих отраслях экономики России, при этом сохраняется весьма существенная зависимость от зарубежных технологий. Эту ситуацию необходимо в корне менять, добавил он.