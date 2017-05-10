Песков о возможной встрече Путина и Трампа: Прикидки есть, но не более

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Москва, 10 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретных договоренностей насчет встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Так, отвечая на вопрос, не является ли визит Лаврова в США и его переговоры с президентом Дональдом Трампом подготовкой к встрече американского и российского лидеров, представитель Кремля отметил, что пока каких-то конкретных договоренностей нет.

«Прикидки есть, как мы уже говорили раз сто, или сто пятьдесят, но не более того», — заключил он.

Напомним, ранее российский лидер провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в США и проблема деэскалации в Сирии стали главной темой обсуждения.