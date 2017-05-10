Стали известны подробности первого убийства, совершенного омской пенсионеркой 9 мая

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Омск, 10 мая. Стали известны подробности убийства сожителя, которое пенсионерка из Омска совершила 9 мая семь лет назад, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Как сообщили источники в следствии, 64-летняя Зоя Васильевна Н. первого супруга убила в состоянии сильного алкогольного опьянения, как и накануне. Причем, как она его убила и за что, сама омичка так и не вспомнила. По словам пенсионерки, от алкоголя она теряет память и разум. За предыдущее убийство она отсидела не полный срок: вышла по УДО.

Второй погибший – 74-летний мужчина — оказался не ее сожителем, а сватом. Просто Зоя Васильевна предложила отцу жены сына вместе отметить праздник.

Напомним, в Омске 9 мая 64-летняя омичка зарезала своего собутыльника. Пенсионеры вместе отмечали праздник, когда Зоя Васильевна решила порезать салат. В этот момент мужчина решил высказать ей свои претензии, за что она ударила его в руку ножом. Нож попал в артерию, и пенсионер скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. На месте следователи выяснили, что дама убила своего мужа ровно семь лет назад — 9 мая 2010 года. Правда, тогда было возбуждено уголовное дело по статье за убийство.