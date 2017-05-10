В Совбезе РФ рассказали о дискриминации российской энергетики

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Москва, 10 мая. Дискриминационные действия иностранных государств в отношении российской энергетики угрожают национальным интересам РФ. Об этом журналистам заявил помощник секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Александр Абелин.

Совбез России постоянно изучает вопросы, которые связаны с реализацией доктрины энергетической безопасности страны. Однако зарубежные партнеры пытаются ограничить российской стороне возможности по привлечению долгосрочных финансовых ресурсов и использованию иностранных технологий.

Напомним, ранее стало известно о том, что компания «Газпром» приступила к строительству морского участка «Турецкого потока».