Песков прокомментировал инициативу о налоге на малодетность в России

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Москва, 10 мая. В Кремле пока ничего не известно об инициативе про введение налога на малодетность для россиян. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, никаких комментариев пока быть не может, потому что слышат об этой инициативе впервые.

«Комментария нет, потому что я не понимаю, о чем идет речь, я даже не в курсе», — отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что глава Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил главе российского государства Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», согласно которому предлагается ввести налог на малодетность.

Ранее зампред комитета Совета Федерации Елена Мизулина раскритиковала данную инициативу, назвав ее провокацией.