Не шпионил и не буду: Касперский ответил на обвинения спецслужб США

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Российский производитель антивирусного программного обеспечения опроверг обвинения спецслужб США в кибершпионаже.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Касперский: Мы не российские шпионы», опубликованной на американском новостном ресурсе ItNews.

Евгений Касперский, глава «Лаборатория Касперского», опроверг сообщения о том, что он якобы помогал российским властям получить доступ к засекреченной информации правительственных служб США. Касперский подчеркнул, что он никогда не занимался кибершпионажем в пользу какого-либо национального правительства.

Касперскому пришлось выступить с публичным заявлением после того, как новостной ресурс Buzzfeed опубликовал анонимный доклад представителя спецслужб США, в котором тот выразил озабоченность в связи с доступом российской компании к американским правительственным системам. Как говорится в докладе, работники спецслужб хотят, чтобы Управляющая служба общего назначения (независимое правительственное агентство США, образованное в 1949 году для координации деятельности всех остальных ведомств — прим. ФАН) выяснила, как долго продукты «Касперского» использовались для нужд американских правительственных учреждений.

Официальные лица признали, что не располагают какими-либо доказательствами сотрудничества между Евгением Касперским и российским правительством. Тем не менее они также заявили, что озабочены «более широкой проблемой» вовлеченности России во внутренние дела США.

«Будучи частной компанией, «Лаборатория Касперского» не имеет связей ни с одним правительством и никогда не содействовала и не будет содействовать кибершпионажу в пользу какого-либо из существующих правительств», — заявила пресс-служба компании в ответ.

Кроме того, в «Лаборатории Касперского» отметили, что за последние десятилетия ими были обнаружены и раскрыты несколько «русскоязычных кампаний по кибершпионажу, притом больше, чем было обнаружено какой-либо из американских компаний».

Российский поставщик услуг информационной безопасности заявил, что его пользователи имеют полный контроль над телеметрическими данными, которые собирает установленное на их компьютерах программное обеспечение. В любой момент они могут отключить эту функцию. Пресс-служба компания также отметила, что предприниматели и правительственные структуры могут использовать продукты «Касперского» в локальной среде, что позволяет обеспечить хранение данных исключительно в пределах организации.

«Лаборатория Касперского» сертифицирована Национальным институтом стандартов и технологий США, который поручился за то, что технологии шифрования компании полностью соответствуют федеральным стандартам обработки информации американского правительства.

Помимо прямого сотрудничества с правительственными структурами США, «Лаборатория Касперского» дает право на использование своих технологий третьими лицами. Как заявил один из источников Buzzfeed, это мешает установить точные масштабы использования программного обеспечения компании в системах США.

Антивирусное программное обеспечение «Лаборатории Касперского» по-прежнему доступно на сайте госзакупок Управляющей службы общего назначения США. Оно размещено там наряду с продукцией таких поставщиков услуг информационной безопасности как Blue Coat Systems, Symantec, Juniper и Trustwave.