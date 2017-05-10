Растет число «врагов Украины»: Лепс попал в список «Миротворца»

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Киев, 10 мая. Черный список скандального сайта «Миротворец» пополнился еще одной фамилией. К врагам украинского народа на сей раз причислен певец и композитор Григорий Лепс, которого обвинили в посещении Крыма без разрешения со стороны Украины. В базу данных портала его вписали под настоящей фамилией — Лепсверидзе.

Напомним, в списке «Миротворца» уже значатся коллеги Лепса на цеху: Юлия Самойлова, Диана Гурцкая, Ирина Аллегрова, Стас Пьеха и другие представители российской эстрады. Кроме того, в черном списке оказался даже известный на весь мир путешественник Федор Конюхов.