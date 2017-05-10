В Москве вновь включили отопление из-за резкого похолодания

В закладки

Скопировать

Москва, 10 мая. Из-за резкого похолодания в Москве возобновляют подачу тепла в жилые дома и соцобъекты. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ПАО «МОЭК».

Энергетики приступили к возобновлению подачи тепла в связи с полученной от столичного правительства факсограммой, передает «Вечерняя Москва». В пресс-службе «МОЭК» уточняют, что тепло полностью вернется в московские дома, вероятнее всего, до конца среды.

Напомним, что минувший День Победы стал самым холодным днем в Москве за всю послевоенную историю наблюдений. Сегодня синоптики прогнозируют в столице до 8 градусов тепла, в четверг и пятницу — до 11 градусов. Долгожданное потепление наступит уже в выходные — 13 и 14 мая воздух прогреется до 15-16 градусов.