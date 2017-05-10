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Украина
Экс-главарь «Правого сектора» пригрозил украинским властям «стволами»

Экс-главарь «Правого сектора» пригрозил украинским властям «стволами»

14:42  10 Мая 2017
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Ярош

Киев, 10 мая. Депутат Верховной рады и экс-лидер террористической организации «Правый сектор»* (деятельность запрещена в России) Дмитрий Ярош заявил, что в Днепре нужно пресечь «ватно-колорадный реванш». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также подчеркнул, что в случае игнорирования его требований «заговорит улица, а, может быть, и оружие».

Ярош

Напомним, ранее градоначальник Днепропетровска Борис Филатов обвинил украинских правоохранителей в полном бездействии и заявил о готовности «сформировать в городе хунту». 

В среду, 10 мая, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отправил в отставку сотрудников полиции после рассмотрения дела о провокациях в Днепре 9 мая.

* Организация запрещена на территории РФ.

#украина #аваков #днепр #ярош #филатов #правыйсектор
Дана Балан
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