Экс-главарь «Правого сектора» пригрозил украинским властям «стволами»

В закладки

Скопировать

Киев, 10 мая. Депутат Верховной рады и экс-лидер террористической организации «Правый сектор»* (деятельность запрещена в России) Дмитрий Ярош заявил, что в Днепре нужно пресечь «ватно-колорадный реванш». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также подчеркнул, что в случае игнорирования его требований «заговорит улица, а, может быть, и оружие».

Напомним, ранее градоначальник Днепропетровска Борис Филатов обвинил украинских правоохранителей в полном бездействии и заявил о готовности «сформировать в городе хунту».

В среду, 10 мая, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отправил в отставку сотрудников полиции после рассмотрения дела о провокациях в Днепре 9 мая.

* Организация запрещена на территории РФ.