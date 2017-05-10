Вице-канцлер Австрии объявил о своей отставке

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Вена, 10 мая. Вице-канцлер, министр экономики Австрии и глава Австрийской народной партии Райнхольд Миттерленер объявил в среду об уходе с политических постов.

Так, в штаб-квартире партии он рассказал журналистам, что слагает с себя все полномочия как члена правительства и как партийного руководителя.

Отметим, что Австрийская народная партия является старейшей политической силы страны. АНП и Социал-демократическая партия встрии образуют коалиционное правительство.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, заявив, что тот неспособен эффективно руководить ведомством.