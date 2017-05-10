Сирия: ИГ атаковало деревню под Табкой, погибли дети

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Дамаск, 10 мая. Боевики террористической организации «Исламское государство»* атаковали деревню под сирийским городом Табка. В результате нападения погибли двое подростков, сообщили источники из Сирии.

Запрещенное в России «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) нанесло удар по деревне Кальта, которая расположена в 30 километрах от города Табка. В результате обстрела боевиков погибли два подростка. Также 12-летний Яссер Халаф получил тяжелые ранения и в настоящее время находится на госпитализации.

Ранее подразделения сирийской армии при поддержке отрядов ополченцев выбили боевиков ИГ* из района Себаа-Бияр.

* Организация запрещена на территории РФ.