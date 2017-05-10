СКА намерен сохранить Дадонова и увеличить ему зарплату

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Санкт-Петербург, 10 мая. По информации Федерального агентства новостей, петербургский СКА планирует сохранить в составе нападающего Евгения Дадонова.

В настоящий момент форвард ведет переговоры с рядом клубов НХЛ, включая клуб его бывшего партнера по звену Вадима Шипачева «Лас-Вегас». По словам источников, СКА намерен предложить Дадонову контракт на 2 года с увеличением зарплаты почти в полтора раза.

В активе 28-летнего Дадонова 66 очков в регулярном чемпионате (30 шайб, 36 передач), а также 19 результативных действий в победном для СКА плей-офф (9+10). Ранее хоккеист уже выступал в НХЛ за «Флориду», однако не имел в команде регулярного места в составе и вернулся в КХЛ.