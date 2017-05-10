Как «Бессмертный полк» в Бургасе не заметил сопротивления украинских неонацистов

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9 мая 2017 года в Болгарии, как и во многих странах мира, прошла акция «Бессмертный полк». При этом впервые все центральные телевизионные каналы Болгарии отказались от трансляции парада Победы с Красной площади в Москве. Впрочем, этим они оказали огромную услугу небольшому болгарскому каналу ТВ7, который не побоялся показать эту трансляцию. Никогда до этого ТВ7 не смотрело столько болгарских телезрителей.

Болгарский народ предпочитает как и раньше праздновать День Победы, а не навязываемый им День Европы – доказательством тому стало резкое увеличение числа болгар, принявших участие в акции «Бессмертный полк».

В этом корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) убедился лично, придя на эту акцию в Бургасе.

Сразу бросалось в глаза, что в сравнении с предыдущим годом количество участников увеличилось минимум в три раза. Очевидно, их было бы еще больше, но 9 мая в Болгарии рабочий день.

Организаторами «Бесмертного полка» в Бургасе стали клуб «Русь», Национальное движение «Русофилы», объединяющее болгар, симпатизирующих России и движение «Че Гевара».

Неонацистских организаций в Бургасе нет, зато на Балканах есть украинские националисты из недавно появившейся организации «Балканска Сич». Несмотря на помпезное название, организация имеет небольшой численный состав – в Бургасе в их антирусском митинге участвовало ровно пять человек. При этом антирусские выкрики украинцев были просто не слышны среди множества голосов вменяемых болгар. В итоге полиция попросила националистов постоять у стеночки, пока болгары проходят маршем.

Любопытно, что на официальном сайте неправительственных организаций Болгарии в разделе «Сфера деятельности» у организации «Балканска Сич» написано «этнические вопросы», совсем как в Третьем Рейхе, где тоже пытались окончательно решить один известный этнический вопрос.

Многолюдное шествие «Бессмертный полк» прошло по центральной улице Бургаса до памятника Советской Армии. Демонстранты скандировали лозунги, посвященные Дню Победы и русско-болгарской дружбе. Прохожие приветствовали марш и фотографировали участников.

На центральной площади состоялась встреча с болгарскими ветеранами войны. Там ведущий на русском языке зачитал поздравление с праздником, после чего прошла минута молчания с преклонением колен по болгарской традиции.

Затем последовало возложение венков от болгарских и русских организаций и предприятий. В течение всего праздника выступала группа «Грамофон». Это уникальный болгарский коллектив, который исполняет песни только на русском языке. Прозвучали песни военных лет, «День Победы», гимн Советской Армии – «Непобедимая и легендарная».

На празднике было много представителей болгарской интеллигенции. Так я встретил историка Стояна Георгиева, который высказал интересную мысль: «Когда мы воевали в союзе с Россией против нацистов, наши потери составили 0,67% от населения, а за время нашего союза с США и ЕС мы в мирное время потеряли 23% населения».

После окончания праздника члены клуба «Русь» возложили цветы к могиле пяти советских офицеров-саперов, погибших при разминировании в Болгарии. Он тоже находится в центре Бургаса в 100 метрах от памятника Советской Армии. Сейчас недалеко от него возвели памятник жертвам коммунистических репрессий - на это деньги нашлись.

На мемориальной стеле у могилы находится бронзовая плита с надписью: «Русским братьям, павшим за наше освобождение от признательной общины Бургас». Приятно прочитать такое и лично убедиться, что если не чиновники общины, то население Бургаса в значительной степени сохранило свою признательность к России и к Победе.